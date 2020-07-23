«Я месть»: Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В рамках онлайн-конвента DC FanDome студия Warner представила первый ролик «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Помимо главного героя, в нем появляются комиссар Гордон в исполнении Джеффри Райта и Женщина-кошка, которую играет Зои Кравиц.

В фильме Мэтта Ривза не будет истории происхождения главного героя. События ленты развернутся спустя года после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом. По сюжету он будет расследовать серию убийств, которая связана с его семьей.

По словам Ривза, его фильм будет во многом посвящен коррупции Готэма. В качестве референсов режиссер назвал «Китайский квартал» Романа Полански и «Таксиста» Мартина Скорсезе.

Ранее резидент DC Films Уолтер Хамада уточнил, что события «Бэтмена» происходят в новой вселенной и сюжетно не связаны с DCEU, в которую входят «Человек из стали», «Аквамен», «Чудо-женщина» и другие картины.

Фильм попадет в кинотеатры 30 сентября 2021 года.

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