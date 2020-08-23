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Джеффри Райт не узнал Колина Фаррелла в гриме Пингвина на съемках «Бэтмена»

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Во время записи передачи «Шоу Джесс Кейгла» Джеффри Райт рассказал, что на съемках «Бэтмена» поначалу не узнал Колина Фаррелла в образе Пингвина.

«Я уже работал с этим художником по гриму (Майком Марино — Прим. ред.), но это просто потрясающе, — признался Райт. — Однажды Колин шел на площадку, и я прошел прямо мимо него. Я подумал: „ОК, чувак, как дела? Где Колин? Когда будем снимать?“ Невероятно».

Райт не единственный, кто не узнал актера в гриме Пингвина (или Оз, как его называют в фильме). После первого тизера «Бэтмена» некоторые фанаты не поверили, что под гримом скрывается Фаррелл. Даже появилось предположение, что персонажа на самом деле играет Ричард Кайнд (который действительно на него похож).

«Реально подумал, что это Ричард Кайнд в трейлере „Бэтмена“, но это Колин Фаррелл в гриме Пингвина».

«Ну, художники по гриму „Бэтмена“ проделали отличную работу с Колином Фарреллом, но не проще было просто взять на роль Ричарда Кайнда?»

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 30 сентября 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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