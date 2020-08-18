Тимур Бекмамбетов возглавил топ-50 главных кинопродюсеров России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило рейтинг 50 главных продюсеров российской киноиндустрии. Первое вместе в списке занял Тимур Бекмамбетов, продюсер фильмов «Уроки фарси», «Поиск», «Время первых». На второй позиции расположился Антон Златопольский, генеральный директор канала «Россия 1», а замыкает тройку лидеров совладелец прокатной компании «Наше кино» Сергей Сельянов.

Вот как выглядит первая десятка:

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук расположился на 19-м месте. Глава Первого канала Константин Эрнст оказался в рейтинге на 22-м месте, а Джаник Файзиев — на 23-м. Продюсер «Гоголя» и «Последнего министра» Александр Цекало занял 26-ю позицию.

Рейтинг составлялся на основе оценки деятельности продюсеров. «Бюллетень кинопрокатчика» сравнил соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и работу с дистрибьютором. Кроме этого, учитывалось, над каким количеством картин работал продюсер в период с 2010-го по 2019-й. В рейтинг не включены продюсеры, выпустившие за это время меньше четырех фильмов.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»