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«Жизнь — это борьба»: Финальный трейлер «Вратаря Галактики»

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В сети появился финальный трейлер фантастической картины «Вратарь Галактики». Фильм поставил режиссер Джаник Файзиев, постановщик «Турецкого гамбита».

В далеком будущем неподалеку от Земли прошла разрушительная галактическая война, в результате которой была уничтожена Луна. Потеря спутника плохо сказалась на планете: сместились полюса планеты, резко изменился климат. Спустя годы человечество пришло в себя и смогло наладить жизнь в новых условиях. Теперь над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль-стадион, на котором проходят матчи по космоболу — новому виду спорту, напоминающему современный футбол на невероятно больших скоростях. Главный герой — Антон, который терпеть не может космобол, но вынужден принять участие в состязании. Ведь он новый атлет, рожденный для игры.

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Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

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