Российская фантастика «Спутник» очень понравилась западным критикам и зрителям. Вот что они пишут

14 августа на зарубежных стриминг-платформах и в отдельных кинотеатрах вышла российская фантастическая картина «Спутник». Иностранные критики тепло приняли ленту Егора Абраменко: на данный момент у фильма 88% «свежести» на Rotten Tomatoes. Зрители хвалят «Спутник» за атмосферу и отмечают актерскую игру Оксаны Акиньшиной.

«Умный и приятно кровавый „Спутник“ пришел из России с любовью, слизью и выдающимся уроком о том, как эффективно снимать недорогое развлекательное кино.

Написанный Олегом Маловичко и Андреем Золотаревым, „Спутник“ идеально собран из разных знакомых историй. Одна — „Чужой“ Ридли Скота, а решительная протагонистка Акиньшиной многим обязана Рипли в исполнении Сигурни Уивер. Она также обладает талантом к общению с пришельцами, как Эми Адамс в „Прибытии“. Правда, в отличие от успешного проекта Дени Вильнёва, этому фильму не терпится добраться до самого мяса (еще один источник вдохновения — „Нечто“ Джона Карпентера)».

«Клаустрофобный этюд с захватывающими локациями, нормальной кровищей из фильмов категории Б и множеством освещенных красным светом коридоров, „Спутник“ до конца не раскрывает интересный потенциал сюжета, действие которого разворачивается на фоне паранойи холодной войны. Тем не менее Абраменко сохраняет конечную привлекательность фильма на всем протяжении просмотра, в основном благодаря знакомой ауре и харизматичной главной героини в исполнении Оксаны Акиньшиной, отличной замены крепкой Эллен Рипли».

«Российский режиссер Егор Абраменко дебютирует в полнометражном кино с захватывающим фильмом, твердой фантастикой из 1980-х, замороженной с элементами триллера советской эпохи и ужасом, взятым напрямую из „Чужого“. Его героиня также обладает психологической стойкостью Рипли.

„У вас доступ на 90% территории“, — говорит суровый, хладнокровный командир (Федор Бондарчук). То, чем занимаются военные на оставшихся 10%, оказывается ужасающим. Гораздо страшнее самого пришельца — главного разочарования фильма, который выглядит как типичная смесь рептилии и паукообразного, которое истекает слизью, бегает и прыгает. Возможно, именно в этом была идея Абраменко: безжалостность людей с их моральной неоднозначностью и компромиссами гораздо опаснее любых чужаков. Он снял умный и интересный фильм, хотя оглушительный саундтрек настолько громкий, что его, вероятно, можно услышать в космосе».

«Режиссер Егор Абраменко выстраивает знакомую историю о преследовании и резне, но с правильным сочетанием элегантности и жестокой бодрости. Однако не настолько искусно, чтобы забыть: вы уже много раз видели нечто подобное. К счастью, актерская игра и персонажи прибавляют проекту веса, а российская атмосфера душевной тяжести отличает его от американских собратьев».

Обычные пользователи также оценили картину.

«Только что посмотрел новый фильм „Спутник“. Очень хорошо. Обожаю этот жанр, но я давно не видел, чтобы с ним делали что-либо интересное или новое. Здесь довольно трогательная концовка. Настоятельно рекомендую».

«Посмотрел сегодня „Спутник“. Очень умный и захватывающий фильм о пришельце. Рекомендую».

«Вышел российский фильм „Спутник“, и это хоррор-версия „Венома“ (ну, почти), которую многие из нас хотели увидеть, но не получили. Пришелец-симбиот. Мясо. Это умная история о человеческой природе, полная ужаса и напряжения. Отличный фантастический хоррор».

«Потрясен новым российским фильмом „Спутник“. Безумная картина о пришельцах, выполненная со всей серьезностью и качеством проекта, претендующего на „Оскар“. Есть элементы других фильмов, но все равно это самостоятельный, оригинальный и амбициозный зверь. Один из лучших в этом году».

«„Спутник“ (2020 год): смотреть. Вероятно, один из лучших научно-фантастических триллеров за последнее время. „Спутник“ — умное, страшное, красиво сыгранное (и снятое) кино. Советская Россия, космонавты и пришельцы? Очень привлекательное сочетание тем!»

«„Спутник“ (2020 год, iTunes). Действие происходит в 1983 году, когда два российских космонавта возвращаются на Землю. Один мертвый, а другой — еле живой. Гибрид научной фантастики / хоррора / детектива / готики — настолько плотный, холодный, жуткий и эффективный, что меня затянуло, несмотря на то что второстепенный сюжет так ни к чему и не привел. Лучше смотреть, ничего не зная».

«Только что посмотрел „Спутник“ — шикарный российский фантастический хоррор».