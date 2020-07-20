КиноПоиск

Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Обсудить0

Компания «Наше кино» представила первый тизер семейной картины «Конек-горбунок» — адаптации одноименной сказки Петра Ершова. Центрального персонажа истории сыграл Павел Деревянко. Актер не только озвучил Конька, но и сыграл его на съемках в костюме для захвата движения (пришлось постоянно ходить на полусогнутых).

Иван не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. И теперь Ивану с таким Коньком всё по плечу. Да вот только царю, у которого Иван на службе, такие смельчаки как кость в горле. Поэтому дает он Ивану невыполнимые задания: то Жар-птицу поймать, то Чудо-юдо рыбу-кит из плена вызволить, то сосватать за него прекрасную царь-девицу, которая живет на краю земли в ледяных хоромах. Но, только встретив заморскую красавицу, прежним Ваня уже не останется. Влюбился он в красавицу, хотя и знает, что за любовь эту голова с плеч. Однако ведь рядом есть верный товарищ Конек-горбунок, который из любой беды выручит.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Трейлер фильма «Последняя капля»: Билл Мюррей налаживает отношения с дочерью

Трейлер фильма «Последняя капля»: Билл Мюррей налаживает отношения с дочерью

Вчера7
Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

Тизер «Психа»: Сериал Федора Бондарчука с Константином Богомоловым в главной роли

20 июля5
Трейлер фильма «Смерть на Ниле»: Кеннет Брана возвращается в образе Эркюля Пуаро

Трейлер фильма «Смерть на Ниле»: Кеннет Брана возвращается в образе Эркюля Пуаро

Вчера12
«Жизнь — это борьба»: Финальный трейлер «Вратаря Галактики»

«Жизнь — это борьба»: Финальный трейлер «Вратаря Галактики»

Вчера15

Главное сегодня

Фильм недели: «Поезд в Пусан 2». Дикий зомби-боевик про ужасы 2020-го (но уже без поезда)

Сегодня0
Фильм недели: «Поезд в Пусан 2». Дикий зомби-боевик про ужасы 2020-го (но уже без поезда)
Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

Netflix обвинили в сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки»

50 минут назад5
Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров
Блог команды

Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров

51 минуту назад4
Премьера на КиноПоиске: Дублированный трейлер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун

Премьера на КиноПоиске: Дублированный трейлер драмы «Гнездо» с Джудом Лоу и Кэрри Кун

Сегодня, 12:011
Бортич и Супермен: 10 лучших короткометражек фестиваля «Короче-2020», доступных онлайн
КиноПоиск HD

Бортич и Супермен: 10 лучших короткометражек фестиваля «Короче-2020», доступных онлайн

Вчера9
Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном возобновятся в Англии в сентябре

Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном возобновятся в Англии в сентябре

3 часа назад1
Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Сегодня, 12:178
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт