Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Компания «Наше кино» представила первый тизер семейной картины «Конек-горбунок» — адаптации одноименной сказки Петра Ершова. Центрального персонажа истории сыграл Павел Деревянко. Актер не только озвучил Конька, но и сыграл его на съемках в костюме для захвата движения (пришлось постоянно ходить на полусогнутых).

Иван не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. И теперь Ивану с таким Коньком всё по плечу. Да вот только царю, у которого Иван на службе, такие смельчаки как кость в горле. Поэтому дает он Ивану невыполнимые задания: то Жар-птицу поймать, то Чудо-юдо рыбу-кит из плена вызволить, то сосватать за него прекрасную царь-девицу, которая живет на краю земли в ледяных хоромах. Но, только встретив заморскую красавицу, прежним Ваня уже не останется. Влюбился он в красавицу, хотя и знает, что за любовь эту голова с плеч. Однако ведь рядом есть верный товарищ Конек-горбунок, который из любой беды выручит.