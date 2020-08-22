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Трейлер «Дюны»: Борьба за власть в новой фантастике Дени Вильнёва

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Оригинальный трейлер:

Студия Warner представила первый ролик «Дюны» — новой, высокобюджетной экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта. «Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи.

В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес, которая получает контроль над Арракисом. Но вместе с властью приходит опасность, и вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

Подробнее о новой экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Премьера «Дюны» запланирована на 17 декабря 2020-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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