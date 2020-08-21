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Финальный трейлер «Довода»: Шпионские игры под музыку Трэвиса Скотта

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Waner Bros. выпустила финальный трейлер «Довода» Кристофера Нолана. В ролике показано много новых кадров, а фоном играет песня Трэвиса Скотта «The Plan», записанная специально для фильма.

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. Главный герой (его играет Джон Дэвид Вашингтон) становится агентом секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен спасти человечество от неминуемой гибели.

О том, что пишут в первых рецензиях на «Довод», можно почитать здесь

Фильм выйдет в российский прокат 3 сентября. 

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