Появился тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». Она выйдет в четырех частях на HBO Max

Во время DC FanDome Зак Снайдер представил тизер режиссерской версии «Лиги справедливости». Ролик длится две с половиной минуты, и в нем играет кавер на песню Леонарда Коэна «Hallelujah».

По словам режиссера, фильм выйдет в четырех частях, каждая из которых будет длиться один час. Снайдер подчеркнул, что его версия существенно отличается от кинотеатральной. В частности, в ней будет больше экранного времени у Флэша и Киборга.

Новая «Лига справедливости» появится на HBO Max в 2021 году.