Диана против Гепарды: Новый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984»

Оригинальный трейлер:

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда (Педро Паскаль), мечтающего вознестись до настоящего божества. С помощью доктора Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), специалиста по древней истории, Лорд надеется отыскать магический артефакт, который подарит ему безграничную силу. Находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в кровожадную и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане, которая уже несколько десятилетий живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Стива Тревора, пожертвовавшего собой в финале первого фильма.

Режиссером сиквела выступила Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть, а Галь Гадот и Крис Пайн вернулись к ролям Чудо-женщины и Стива Тревора.

Премьера фильма запланирована на 1 октября.