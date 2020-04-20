Что мы знаем о «Дюне» — новой экранизации романа Фрэнка Герберта

В декабре этого года на экраны выйдет «Дюна» — новая экранизация культовой книги Фрэнка Герберта, снятая Дени Вильнёвом. В разное время адаптировать роман пытались другие режиссеры. Алехандро Ходоровски работал над фильмом несколько лет и даже позвал писать музыку участников Pink Floyd, но проект отменили до начала съемок. Дэвид Линч выпустил в 1984 году свою экранизацию, которая провалилась в прокате и была прохладно встречена критиками и зрителями.

Позднее книга Герберта послужила основой для компьютерных и настольных игр и повлияла на многие произведения в жанре фантастики, включая «Звездные войны».

Рассказываем, что известно о новой экранизации.

О чем фильм?

«Дюна» основана на фантастическом романе Фрэнка Герберта, вышедшем в середине 1960-х. Впервые книга увидела свет в виде серии глав в журнале Analog Science Fiction and Fact. Полноценное издание было опубликовано в 1965 году, и с тех пор «Дюна» оказала огромное влияние на массовую культуру — в частности, роман Герберта вдохновлял Джорджа Лукаса, когда тот писал сценарий к «Звездным войнам». Сразу после выхода «Дюну» заметило профессиональное сообщество: 1965 году роман получил премию «Небьюла», а в 1966-м — «Хьюго».

После успеха книги Герберт написал еще несколько романов, события которых происходят в той же вселенной: «Мессия Дюны» (1969), «Дети Дюны» (1976), «Бог-император Дюны» (1981), «Еретики Дюны» (1984) и «Капитул Дюны» (1985). В середине нулевых сын писателя Брайан Герберт в соавторстве с фантастом Кевином Андерсоном завершил цикл двумя книгами — «Охотники Дюны» (2006) и «Песчаные черви Дюны» (2007).

Действие «Дюны» разворачивается в будущем, когда человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

По воле императора Шаддама IV Арракис переходит от монополии дома Харконненов к их давним врагам Атрейдесам. Именно так на Дюну прибывает молодой аристократ Пол, наследник герцога Лето Атрейдеса. Он еще не подозревает, что вместе с властью приходит опасность, ведь Харконнены не намерены отказываться от привилегий. Вскоре Пол вынужден оставить свои прохладные уютные покои, чтобы отправиться в пустыню. Там он столкнется с вольным народом — фременами, для которых юный отпрыск Атрейдесов станет новым мессией, пришедшим освободить их родную планету.

Кто работает над «Дюной»?

Режиссером фильма выступил канадец Дени Вильнёв. Его первой заметной работой стала драма «Пожары» о брате и сестре, которые по просьбе покойной матери пытаются найти своего отца. В 2011 году фильм получил номинацию на «Оскар», а уже в 2013-м Вильнёв представил на фестивале в Торонто две картины — психологический детектив «Враг» и криминальный триллер «Пленницы», в обоих сыграл Джейк Джилленхол. После «Убийцы» с Эмили Блант Вильнёв обратился к фантастике. Он снял «Прибытие» и сиквел «Бегущий по лезвию 2049». Последний стал самым дорогим проектом режиссера, но успеха в прокате не снискал.

В карьере Вильнёва нашлось место разным проектам. Он снимал крупнобюджетное кино и копеечные драмы, чередовал киберпанк с триллером о наркокартелях, а зрители замечали в его фильмах влияние Дэвида Линча, Дэвида Финчера и других больших авторов. 2010-е закончились для Вильнёва очередным триумфом: кинокритики назвали его лучшим режиссером десятилетия.

Дени Вильнёв и Хавьер Бардем (Стилгар) на съемках «Дюны»

Вильнёв называет «Дюну» самым трудным фильмом в своей карьере. «Эта книга обращается к политике, религии, экологии и духовным ценностям, и в ней очень много персонажей. Поэтому, мне кажется, ее так трудно экранизировать. Если честно, это самое сложное, за что я брался в своей жизни», — рассказал постановщик.

Вместе с Вильнёвом «Дюну» адаптировали сценаристы Эрик Рот («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Джон Спэйтс («Доктор Стрэндж», «Мумия»). Оператором фильма выступил Грег Фрейзер, который до этого снял «Изгоя-один» и «Власть», а сейчас вместе с Мэттом Ривзом работает над «Бэтменом». Музыку для «Дюны» напишет Ханс Циммер.

Кто снимается в «Дюне»?

Роль Пола отошла звезде «Назови меня своим именем» Тимоти Шаламе. Его родителей сыграли звезда новых «Звездных войн» Оскар Айзек и Ребекка Фергюсон, знакомая многим по последним частям «Миссия: невыполнима». Первому досталась роль герцога Лето, а второй — леди Джессики. Также к дому Атрейдерсов принадлежат фехтовальщик Дункан Айдахо (Джейсон Момоа), глава службы безопасности Суфир Хават (Стивен Хендерсон) и начальник вооруженных сил Гёрни Халлек (Джош Бролин).

Противостоять Атрейдесам будет дом Харконненов во главе с безжалостным бароном Владимиром Харконненом в исполнении Стеллана Скарсгарда. Его племянника Глоссу Рабана по прозвищу Зверь сыграет Дэйв Батиста, работавший с Вильнёвым над «Бегущим по лезвию».

Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) и леди Джессика (Ребекка Фергюсон) Гёрни Халлек (Джош Бролин) Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) Дункан Айдахо (Джейсон Момоа) Льет-Кайнз (Шэрон Дункан-Брюстер)

Дом Атрейдесов Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) Леди Джессика (Ребекка Фергюсон) Чан Чэнь (доктор Веллингтон Юэ ) Чани (Зендея) Чани (Зендея)

В сюжете также есть фремены — свободный народ, обитающий в пустынях Арракиса. Стилгара, одного из лидеров фременов и сподвижника Пола, играет Хавьер Бардем, а в роли его племянницы Чани появится Зендея, звезда сериала «Эйфория» и нового «Человека-паука».

В «Дюне» также снялась Шарлотта Рэмплинг. Она сыграла Гайю-Елену Мохийам, императорскую Правдовидицу и преподобную матерь ордена «Бене Гессерит» (в будущем о нем снимут спин-офф в виде сериала).

Когда выйдет «Дюна»?

Премьера «Дюны» по-прежнему намечена на 18 декабря этого года. Сейчас студии расчищают летнее расписание из-за коронавируса, откладывая часть релизов на вторую половину года. Ранее на декабрь переехало два возможных хита — «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Помимо них и «Дюны», в том же месяце стартуют мультфильмы «Том и Джерри» и «Семейка Крудс 2». Если тенденция продолжится, студии могут сдвинуть часть проектов, включая «Дюну», на другие даты, чтобы избежать конфликтов в расписании.

Что нас ждет после первого фильма?

После выхода «Дюны» Вильнёв приступит к съемкам второй части. По словам режиссера, книга Герберта насыщена деталями, и экранизировать ее в виде одного фильма нет смысла.

Кроме того, Вильнёв срежиссирует пилот сериала «Дюна: Сестричество» — спин-оффа его же фильма. Шоу расскажет о тайном женском обществе «Бене Гессерит», члены которого обладают невероятными способностями и с их помощью контролируют развитие человечества. Через селективно-генетическую программу они пытаются вывести Квисац Хадераха — живой компьютер, который обладает пророческими способностями.

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