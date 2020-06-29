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Видео дня: Кейт Бекинсейл воссоздала дома клип Queen на песню «I want to break free»

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Звезда «Другого мира» Кейт Бекинсейл продолжает развлекаться в изоляции. На этот раз актриса решила поддержать ЛГБТ в Месяц гей-прайда и в домашних условиях воссоздала клип на песню «I want to break free» группы Queen.

Бекинсейл также опубликовала несколько дополнительных роликов со съемок видео.

Оригинальный клип:

В конце апреля Бекинсейл опубликовала в Instagram видео, в котором она вместе с ремонтником кондиционеров читает во дворе своего дома эпизод из пьесы Антона Чехова «Чайка». Они разыграли сцену, в которой Константин приносит Нине убитую им чайку и обещает, что скоро таким же образом убьет себя. Однако у женщины его признания вызывают только раздражение. Роль чайки исполнила пластиковая утка.

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