КиноПоиск
Бюро находок

Видео дня: Кейт Бекинсейл читает «Чайку» Антона Чехова. На русском. С пластиковой уткой

Обсудить0

Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram видео, в котором она вместе с ремонтником кондиционеров читает во дворе своего дома эпизод из пьесы Антона Чехова «Чайка». Они разыграли сцену, в которой Константин приносит Нине убитую им чайку и обещает, что скоро таким же образом убьет себя. Однако у женщины его признания вызывают только раздражение. Роль чайки исполнила пластиковая утка.

Ремонтник, отмеченный в посте как Леонид Ка, хорошо знает русский язык, но и сама Бекинсейл от него не отстает. Несмотря на сильный акцент и некоторые сложности с произношением, актриса уверено читает реплики практически без ошибок. Что ценно, сцена разыгрывалась с сохранением условий социального дистанцирования.

Под постом Бекинсейл сразу появились комментарии на русском.

12 ноября зрители смогут увидеть Бекинсейл в боевике «Красотка на взводе».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

Видео дня: Из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» сделали триллер с рейтингом R
Бюро находок

Видео дня: Из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» сделали триллер с рейтингом R

27 апреля3
Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов
Бюро находок

Видео дня: Финальная битва в «Веноме» без спецэффектов

20 апреля7
Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»
Бюро находок

Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

8 апреля48
Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами
Бюро находок

Видео дня: Версия мюзикла «Кошки» с анусами

3 апреля15

Главное сегодня

КиноПоиск HD

«Фея» Анны Меликян: 5 причин посмотреть новый фильм с Хабенским

Сегодня0
«Фея» Анны Меликян: 5 причин посмотреть новый фильм с Хабенским
Опрос КиноПоиска: Выберите главный фильм о Великой Отечественной войне

Опрос КиноПоиска: Выберите главный фильм о Великой Отечественной войне

час назад16
Мем дня: Шрек, Тимоти Шаламе и многие другие с ногами певицы из Blackpink

Мем дня: Шрек, Тимоти Шаламе и многие другие с ногами певицы из Blackpink

2 часа назад3
Успех «Троллей 2» в онлайн-прокате привел к конфликту с кинотеатрами

Успех «Троллей 2» в онлайн-прокате привел к конфликту с кинотеатрами

3 часа назад3
Сарик Андреасян — о пробах с Харрисоном Фордом, кинобизнесе и экранизации «Евгения Онегина»
Интервью

Сарик Андреасян — о пробах с Харрисоном Фордом, кинобизнесе и экранизации «Евгения Онегина»

Вчера15
Видео дня: Кейт Бекинсейл читает «Чайку» Антона Чехова. На русском. С пластиковой уткой
Бюро находок

Видео дня: Кейт Бекинсейл читает «Чайку» Антона Чехова. На русском. С пластиковой уткой

Сегодня, 09:296
Фильмы без кинотеатрального проката допустят до номинаций на «Оскар»

Фильмы без кинотеатрального проката допустят до номинаций на «Оскар»

Сегодня, 02:458
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт