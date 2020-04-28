Видео дня: Кейт Бекинсейл читает «Чайку» Антона Чехова. На русском. С пластиковой уткой

Кейт Бекинсейл опубликовала в Instagram видео, в котором она вместе с ремонтником кондиционеров читает во дворе своего дома эпизод из пьесы Антона Чехова «Чайка». Они разыграли сцену, в которой Константин приносит Нине убитую им чайку и обещает, что скоро таким же образом убьет себя. Однако у женщины его признания вызывают только раздражение. Роль чайки исполнила пластиковая утка.

Ремонтник, отмеченный в посте как Леонид Ка, хорошо знает русский язык, но и сама Бекинсейл от него не отстает. Несмотря на сильный акцент и некоторые сложности с произношением, актриса уверено читает реплики практически без ошибок. Что ценно, сцена разыгрывалась с сохранением условий социального дистанцирования.

Под постом Бекинсейл сразу появились комментарии на русском.

12 ноября зрители смогут увидеть Бекинсейл в боевике «Красотка на взводе».