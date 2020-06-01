Видео дня: Фанатский ремейк трейлера боевика «Тайлер Рейк»

Группа молодых фанатов боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» решили своими руками воссоздать трейлер к фильму. Без лишних затрат, с применением подручных средств и большой фантазией они смогли в точности повторить ролик.

«Мы очень любим этот фильм, и, надеемся, Крис Хемсворт и Netflix увидят этот ремейк».

Работа ребят впечатлила режиссера Тайку Вайтити и продюсеров картины братьев Руссо. Последние поделились видео в Twitter и предложили авторам ремейка посетить премьеру сиквела.

«Тайлер Рейк» рассказывает о наемнике, который берется за новое задание — вызволить из рук похитителей сына осужденного наркобарона. Мальчик случайно стал пешкой в войне двух безжалостных преступников и теперь окружен вооруженными до зубов бойцами. Чтобы спасти его, Рейк проникает в город Дакка, столицу государства Бангладеш, но вскоре сам становится целью местных бандитов и солдат, воюющих по одну сторону.

Сейчас Джо Руссо, написавший сценарий боевика, работает над текстом продолжения. Ожидается, что постановщик «Тайлера Рейка» Сэм Харгрейв займет режиссерское кресло сиквела, а Хемсворт вновь исполнит главную роль.

О том, как создавался «Тайлер Рейк», КиноПоиск рассказывал здесь.