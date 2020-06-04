Видео дня: Звезды «Нормальных людей» исповедались Священнику из «Дряни»

Организаторы ирландской благотворительной акции «RTE Does Comic Relief» устроили кроссовер сериалов «Нормальные люди» и «Дрянь». Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал вновь сыграли Марианну и Коннела, которые пришли к Сексуальному Священнику в исполнении Эндрю Скотта, чтобы покаяться в грехах и попытаться с божьей помощью разобраться в своих непростых отношениях.

«Благослови меня, святой отец, ибо я согрешил, — начинает Коннел. — Я влюблен, и все очень сложно».

«Уж мне ли не знать», — отвечает Священник, которому самому пришлось разбираться в сложных отношениях с героиней Фиби Уоллер-Бридж во втором сезоне «Дряни».

Герои начинают осуждать свои отношения с женщинами, пока к разговору с другой стороны не подключается Марианна, которая также пришла исповедаться. В итоге Священник оказывается заперт между двумя молодыми людьми, которые никак не могут разобраться, должны ли они быть вместе.

Ролик со Священником из «Дряни» — один из двух коротких эпизодов, сделанных Hulu и каналом RTE для благотворительной акции. Они также показали, что случилось с Марианной и Коннелом через 40 лет после окончания «Нормальных людей»: