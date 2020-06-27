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Находка дня: Хронология и родственные связи в сериале «Тьма»

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«Тьма» — один из самых сложных и запутанных сериалов Netflix, который сложно смотреть без подсказки. Постоянные перемещения во времени, родственные связи между самыми разными персонажами, постоянные интриги и загадки — всего этого в избытке хватает в сериале. Чтобы помочь зрителям, стрим-сервис запустил специальный сайт, подробно объясняющий, как между собой связаны герои и временные отрезки.

«Тьма» в конце первого сезона
«Тьма» в конце третьего сезона

Руководство по «Тьме» разбито по сезонам и эпизодам, благодаря чему можно легко отследить, когда и куда происходило перемещение во времени. Кроме этого, там легко можно найти подробности о разных важных предметах, местах и событиях всех сезонов.

Там же можно ознакомиться с подробной родословной жителей Виндена и узнать детали их биографии.

«Тьма» — один из первых немецких проектов Netflix, который стал невероятно популярным благодаря загадочной истории о семейных тайнах и загадках в духе «Твин Пикс». Действие разворачивается в городке Винден в нескольких временных отрезках, а сюжет постоянно завязывается в тугой клубок из человеческих судеб.

27 июня вышел третий сезон «Тьмы», перед началом просмотра которого советуем почитать наш гид по первым двум сезонам.

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