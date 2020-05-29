Находка дня: Художник воссоздает постеры фильмов Marvel с героями оригинальных комиксов

Художник Джон Блэк представил, как бы выглядели постеры современных супергеройских блокбастеров, от «Мстителей» до «Черной Пантеры», но с героями из оригинальных иллюстраций. Он регулярно перерисовывает плакаты знаменитых фильмов, но знакомых супергероев изображает так, как они выглядели на страницах комиксов.
«Первый мститель»
«Черная Пантера»
«Мстители»
«Мстители: Эра Альтрона»
«Мстители: Война бесконечности»
«Мстители: Финал»
«Стражи Галактики»
«Стражи Галактики. Часть 2»
«Первый мститель: Противостояние»
«Человек-паук: Вдали от дома»
«Тор: Рагнарёк»
«Черная Вдова»
«Доктор Стрэндж»
«Человек-муравей и Оса»
Таким же образом Блэк воссоздает отдельные сцены.
С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.
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