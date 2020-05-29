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Находка дня: Художник воссоздает постеры фильмов Marvel с героями оригинальных комиксов

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Художник Джон Блэк представил, как бы выглядели постеры современных супергеройских блокбастеров, от «Мстителей» до «Черной Пантеры», но с героями из оригинальных иллюстраций. Он регулярно перерисовывает плакаты знаменитых фильмов, но знакомых супергероев изображает так, как они выглядели на страницах комиксов.

«Первый мститель»

«Черная Пантера»

«Мстители»

«Мстители: Эра Альтрона»

«Мстители: Война бесконечности»

«Мстители: Финал»

«Стражи Галактики»

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Первый мститель: Противостояние»

«Человек-паук: Вдали от дома»

«Тор: Рагнарёк»

«Черная Вдова»

«Доктор Стрэндж»

«Человек-муравей и Оса»

Таким же образом Блэк воссоздает отдельные сцены.

С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.

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