Находка дня: Художник воссоздает постеры фильмов Marvel с героями оригинальных комиксов

Художник Джон Блэк представил, как бы выглядели постеры современных супергеройских блокбастеров, от «Мстителей» до «Черной Пантеры», но с героями из оригинальных иллюстраций. Он регулярно перерисовывает плакаты знаменитых фильмов, но знакомых супергероев изображает так, как они выглядели на страницах комиксов.

Таким же образом Блэк воссоздает отдельные сцены.

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