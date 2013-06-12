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Звезды и создатели оригинальных «Охотников за привидениями» собрались в передаче Джоша Гада

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Для пятого выпуска YouTube-передачи «Воссоединение на расстоянии», посвященной ностальгии, Джош Гад устроил встречу актеров и авторов оригинальных «Охотников за привидениями». В записи эпизода удаленно приняли участие Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер, Энни Поттс, Уильям Этертон, Эрни Хадсон и Стивен Тэш, режиссеры Айвен и Джейсон Райтманы, музыкант Рей Паркер-мл., автор знаменитой песни к фильму.

Как и в случае предыдущих выпусков «Воссоединения на расстояния», звезды поделились воспоминаниями о съемках и рассказали, как создавались отдельные сцены, большинство из которых было сымпровизировано прямо на площадке.

«Проект наполнен душевностью, хорошим настроением, добротой, и все любят призраков, так что это изначально отличная идея для фильма», — заметил Эйкройд, написавший сценарий в соавторстве с Харольдом Рэмисом и Риком Морэнисом.

«Во время просмотра мы хотим дружить с этими персонажами, — добавил Райтман. — И это сработало по всему миру».

Специальным гостем передачи стал Кумэйл Нанджиани, который проверил, насколько хорошо актеры помнят реплики своих героев спустя несколько десятилетий.

5 марта 2021 года свет увидит прямое продолжение фильма 1984 года — «Охотники за привидениями: Наследники». Подробности сюжета не раскрываются. Точно известно, что проект не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига. Согласно источникам, в центре истории окажутся одинокая женщина и ее дети. Эйкройд, Мюррей, Поттс и Уивер вернутся в новом фильме в знакомых ролях.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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