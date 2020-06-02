Находка дня: Первые фильмы Квентина Тарантино, Кристофера Нолана и других режиссеров

Famous First Films — YouTube-канал, автор которого выкладывает ранние фильмы известных режиссеров. Там можно посмотреть, например, студенческую работу Андрея Тарковского «Убийцы» и короткометражку «Трудное дело», после которой Гай Ричи получил деньги на «Карты, деньги, два ствола». Также на канале есть первые фильмы Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино, Вернера Херцога, Кристофера Нолана, Дэвида Линча и других постановщиков.

Вот некоторые из них: