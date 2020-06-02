Находка дня: Первые фильмы Квентина Тарантино, Кристофера Нолана и других режиссеров

Famous First Films — YouTube-канал, автор которого выкладывает ранние фильмы известных режиссеров. Там можно посмотреть, например, студенческую работу Андрея Тарковского «Убийцы» и короткометражку «Трудное дело», после которой Гай Ричи получил деньги на «Карты, деньги, два ствола». Также на канале есть первые фильмы Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино, Вернера Херцога, Кристофера Нолана, Дэвида Линча и других постановщиков.
Вот некоторые из них:
«День рождения моего лучшего друга» (Квентин Тарантино)
«Бредущие» (Стивен Спилберг)
«Солнце Юки» (Хаяо Миядзаки)
«Электронный лабиринт THX 1138 4EB» (Джордж Лукас)
«Жук-скакун» (Кристофер Нолан)
«Убийцы» (Андрей Тарковский)
«Ксеногенезис» (Джеймс Кэмерон)
«Трудное дело» (Гай Ричи)
«Летящий падре» (Стэнли Кубрик)
«В лесах» (Сэм Рэйми)
«Печенье с предсказанием» (Даррен Аронофски)
«Превзойти звезду» (София Коппола)
«Звезда в ночи» (Дон Сигел)
«REW FFWd» (Дени Вильнёв)
«Путешествие в сплющенную страну» (Ларс фон Триер)
«Женщина в палате» (Фрэнк Дарабонт)
«Звон колокольчиков» (Роберт Олтмен)
«Время сказок» (Терри Гиллиам)
«Гудини: Нерассказанная история» (Тим Бертон)
«Что такая красивая девушка делает в таком месте?» (Мартин Скорсезе)
«Галстук» (Алехандро Ходоровски)
«Усмешка до зубов» (Роман Полански)
«Пересадка» (Дэвид Кроненберг)
«Пробуждение Вотана» (Брайан Де Пальма)
«Богу мы доверяем» (Джейсон Райтман)
«Выжить в Йобурге» (Нил Бломкамп)
«Бэдхэд» (Роберт Родригес)
«Геракл» (Вернер Херцог)
«Карты, карты, пушки, кровь и смерть» (Рон Ховард)
«Шестеро заболевают» (Дэвид Линч)
«Что-то странное с Джонсонами» (Ари Астер)
«Чёрный воздушный шар» (Бен и Джошуа Сэфди)
«Лифт» (Роберт Земекис)
«Короткометражный фильм о Джоне Болтоне» (Нил Гейман)
«Вудшок» (Ричард Линклейтер)
«Бутылочная ракета» (Уэс Андерсон)
«Маленькие смерти» (Линн Рэмси)
«Геометрия» (Гильермо дель Торо)
«Предпоследний» (Люк Бессон)
«История Дирка Дигглера» (Пол Томас Андерсон)
«Девушки из Канзас-Сити теперь сами по себе» (Уолт Дисней)
«Приступ паники» (Федерико Альварес)
«Наука упрощать» (Гас Ван Сент)
«Бункер последнего выстрела» (Жан-Пьер Жёне)
«Свист» (Дункан Джонс)
«Как они туда попали» (Спайк Джонс)
«Пила» (Джеймс Ван)
«Последний год во Вьетнаме» (Оливер Стоун)
«Злой демон из ада!!!» (Райан Джонсон)
«Мечтатель» (Мигель Сапочник)
«Многоликий» (Вин Дизель)
«Лунатизм в ущелье» (Кэри Фукунага)
«Дом» (Колин Треворроу)
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