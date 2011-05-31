Киану Ривз поздравил выпускников реальной школы из комедии «Билл и Тед»

Звезды комедии «Билл и Тед» Киану Ривз и Алекс Уинтерс присоединились к онлайн-трансляции выпускного калифорнийской школы «Сан-Димас», в которой по сюжету фильма учились их герои. Актеры записали короткое видеосообщение, в котором поздравили учеников с окончанием учебы и пожелали им удачи в будущем.

«Мои поздравления выпускному классу 2020 года. Вы молодцы!» — говорит Ривз в видео.

«Мы знаем, что времена сейчас непростые, и вы вынуждены проводить выпускной удаленно, — заметил Уинтерс. — Мы лишь хотели пожелать вам удачи на вашем пути».

«Футбольная команда старшей школы „Сан-Димас“ круче всех, — добавил Уинтерс. — Но самое главное, что мы хотели сказать: оставайтесь отменными друг к другу».

«И зажигайте!» — заключил Ривз.

Комедия «Билл и Тед», продолжение фильмов «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Новые приключения Билла и Теда», ожидается в кинотеатрах 20 августа.