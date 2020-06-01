Журналист и кинокритик Уильям Муллалли опубликовал в Twitter историю, как он расследовал теорию заговора, связывающую коронавирус и фильм «Первый мститель». Муллалли рассказал, что однажды получил сообщение от друга, который утверждал, что обнаружил намек на COVID-19 в картине 2011 года. Автор решил разобраться и пришел к неожиданному результату — макаронам.

«Приятель, увлекающийся заговорами вокруг COVID, прислал мне этого пост и заявил, что „Первый мститель“ в 2011 году предсказал пандемию коронавируса. Это, конечно, полный бред, но меня захватило обведенное изображение справа».

На кадре из финальной сцены «Первого мстителя», в которой Стив Рождерс оказывается посреди современного Нью-Йорка и встречает Ник Фьюри, автор теории выделил два билборда на площади Таймс-сквер. На одном изображена реклама пива Corona, на другом нечто, напоминающее вирус — коронавирус. Под постом друг Муллалли рассуждает, что некая организация управляет умами людей, вкладывая тайные послания в фильмы, сериалы и Олимпиаду. Он даже коснулся темы протестов в США, убежденный, что все это было спланировано и в деле замешан Барак Обама. Но Муллалли интересовало только вероятное изображение вируса.

«Выглядит знакомо. Что это? Я начал расследование».

«Поначалу я подумал, что это напоминает обложку подросткового романа того времени. Я перебрал все основные варианты, пока не вспомнил, что у обложки „Дивергента“ похожая цветовая схема, но немного другой дизайн. Похоже, но не то».

«Я попросил помощи моего друга, Уэса, который нашел скриншот получше. При приближении изображение показалось еще более знакомым, но мы все равно не могли его опознать».

«Я выяснил дату проведения съемок — 23 апреля 2011 года».

«Я проверил все фильмы и постановки, вышедшие с апреля по лето. Ничего».

«Начал просматривать случайные видео с YouTube в поисках изображения Таймс-сквер в апреле 2011 года, но четких видов постера не было. Уэс начал проверять Bing и виды улиц через Google».

«Наконец, Уэс нашел его».

«Мы узнали лого и цветовую схему. Мы раскрыли дело».

«Это спагетти».

В Twitter Муллалли и Уэса похвалили за их детективные способности.