Автор «Перси Джексона» отказывается смотреть экранизации своих романов

Писатель Рик Риордан, автор книжной серии о Перси Джексоне, признался в Twitter, что до сих пор не видел ни одного фильма, основанного на его романах. Риордан рассказал об этом после сообщения пользователя, что на Disney+ одна из сцен в «Перси Джексоне и похитителе молний» подверглась цензуре. В ответ писатель предложил подвергнуть цензуре весь фильм.

«Не уверен, но это точно ошибка. Они должны были подвергнуть цензуре весь фильм. Два часа пустого экрана».

«В конце концов, я не видел фильмов и не планирую когда-либо их смотреть. Я сужу по их сценариям, потому что для меня главное — история. Я точно ничего не имею против чрезвычайно талантливых актеров. Они не виноваты. Мне лишь жаль, что им пришлось сниматься в этом бреде».

Романы Риордана рассказывают о приключениях Перси Джексона — обычного школьника, который однажды узнает, что он сын греческого бога Посейдона. Вместе с дочкой Афины и лучшим другом-сатиром ему регулярно приходится разбираться с последствиями действий древний богов, живущих среди обычных людей.

Экранизация первого романа серии, «Перси Джексон и похититель молний», увидела свет в 2010 году. Подростковая картина с Логаном Лерманом в главной роли показала в прокате неплохой результат, и в 2013-м вышло продолжение «Перси Джексон и море чудовищ». После этого работа над франшизой о Перси Джексоне прекратилась, а в результате слияния с Fox права на книги перешли к Disney.

Недавно началась работа над новым сериалом по мотивам книг о Перси Джексоне. Шоу выйдет на стрим-сервисе Disney+. Риордан, судя по всему, возлагает на проект большие надежды.

«Ну, для вас это пара часов развлечения. Для меня это работа всей моей жизни, пропущенная через мясорубку, когда я просил этого не делать. Как-то так. Но все хорошо. Все хорошо. Скоро мы все исправим».

Дата выхода сериала «Перси Джексон и олимпийцы» пока не сообщается.