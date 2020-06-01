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Сет Роген осудил людей, несогласных с движением Black Lives Matter

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Звезда «Интервью» и «Немножко беременна» Сет Роген, как и многие другие голливудские звезды, выразил в сети поддержку движению Black Lives Matter и протестам в США против полицейского произвола. Актер опубликовал в Instagram фото с надписью «Black Lives Matter» и подписал: «Если это для вас хоть сколько-нибудь спорное заявление, то можете свободно отписываться».

Пост Рогена вызвал бурную реакцию среди его подписчиков и просто пользователей Instagram. Многие принялись оставлять одинаковые комментарии со словами «Все жизни имеют значение» («All Lives Matter») — ответ на «Черные жизни имеют значение» («Black Lives Matter»), приверженцы которого уверены, что проблема расизма в стране и мире сильно преувеличена.

Роген, в свою очередь, практически на все подобные комментарии отвечал вариациями фразы «Пошел на***». «Пошел на***, — написал актер под одним комментарием. — Ты больше не заслуживаешь моих фильмов. Прекрати их смотреть».

«Сет Роген объясняет все максимально доступно».

«Обожаю подход Сета Рогена к общению с расистами».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала негодование, люди вышли на улицы, требуя справедливости и призывая к полицейской реформе в стране.

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