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Даррен Аронофски прочитает для детей «Крошечку-Хаврошечку» в рамках акции «Сказки на дому»

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1 июня, в День защиты детей, режиссер Даррен Аронофски, супермодель Наталья Водянова и актрисы Чулпан Хаматова и Любовь Аксенова примут участие в проекте «Сказки на дому». Они прочитают отрывки из любимых произведений. Аронофски на английском с русскими субтитрами зачитает сказку «Крошечка-Хаврошечка», Водянова прочтет «Про Ежика и Медвежонка», а Аксенова — «Короля Матиуша Первого».

Организованный музыкантом и продюсером Василием Зорким проект «Сказки на дому» призван поддержать людей, находящихся в изоляции из-за коронавируса. В рамках акции звезды театра, кино и музыки читают детям разных возрастов и их родителям сказки, рассказы и повести, поют колыбельные на самых разных языках.

В День защиты детей «Сказки на дому» поддержат четыре больших благотворительных фонда: «Подари жизнь», «Дети-бабочки», «Обнаженные сердца» и «Шалаш».

Акция стартует в 12:00 по московскому времени. Прослушать сказки можно будет в Instagram-аккаунте проекта.

«Сказки на дому» также можно прослушать на Яндекс.Музыке в разделе «Для детей» вместе с другими детскими сказками, песнями, стихами, колыбельными и аудиоспектаклями.

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