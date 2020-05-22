КиноПоиск

Хью Джекман и другие знаменитости передадут свои соцсети специалистам по коронавирусу

Обсудить0

Джулия Робертс, Хью Джекман, Сельма Хайек, Милли Бобби Браун, Конни Бритон, Шейлин Вудли, Рэйн Уилсон, Дэвид Ойелоуо, Кристофер Хивью и многие другие звезды примут участие в кампании «Передай микрофон» (PassTheMic). Чтобы помочь в распространении полезной информации о коронавирусе, они на один день передадут контроль над своими аккаунтами в соцсетях специалистам по COVID-19. 

«Увидимся, Instagram», — говорит в Джекман в ролике. «До свидания, Facebook», — добавляет Вудли. В рамках акции, организованной фондом ONE, разные врачи и специалисты будут делиться фактами о коронавирусе и рассказывать, как пережить пандемию.

С полным списком участников кампании можно ознакомиться на сайте организации.

На фоне пандемии многие звезды пытаются поддержать разные фонды и организации, которые помогают больным и нуждающимся. Энди Серкис 12 часов читал «Хоббита», а на сайте Wizarding World, посвященном вселенной «Гарри Поттера», начал работу благотворительный литературный проект с участием Дэниэла Рэдклиффа и Эдди Редмэйна. Крис Пратт предложил фанатам стать частью «Мира Юрского периода 3», а Тайка Вайтити в компании друзей читает для благотворительности повесть Роальда Даля «Джеймс и гигантский персик».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Кристофер Нолан и Эдгар Райт поздравили студентов-кинематографистов с выпускным

Кристофер Нолан и Эдгар Райт поздравили студентов-кинематографистов с выпускным

Сегодня, 09:590
Из-за коронавируса в Штатах выросли продажи маски Бэйна из «Темного рыцаря»

Из-за коронавируса в Штатах выросли продажи маски Бэйна из «Темного рыцаря»

Вчера6
Вайтити, Рейнольдс, Хемсворты и другие звезды прочитают Роальда Даля в поддержку врачей

Вайтити, Рейнольдс, Хемсворты и другие звезды прочитают Роальда Даля в поддержку врачей

19 мая1
Горящий проектор и «Супермен» 1978 года: Эдгар Райт, Тильда Суинтон и другие рассказали о самых памятных киносеансах

Горящий проектор и «Супермен» 1978 года: Эдгар Райт, Тильда Суинтон и другие рассказали о самых памятных киносеансах

18 мая2

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток

Сегодня0
Что смотреть дома: Сериал «Сквозь снег», «Острые козырьки» и домохозяйки против феминисток
8 фильмов про апокалипсис и его последствия
Выбор редакции

8 фильмов про апокалипсис и его последствия

Сегодня11
Обновление главной страницы в мобильной версии сайта
Блог команды

Обновление главной страницы в мобильной версии сайта

Сегодня, 13:169
Сериал «Светила»: Триллер с Евой Грин, убийством и викторианской экзотикой
Сериалы

Сериал «Светила»: Триллер с Евой Грин, убийством и викторианской экзотикой

Вчера9
8 лучших трейлеров недели: «Довод», «Хороший человек» и «Бессмертная гвардия»

8 лучших трейлеров недели: «Довод», «Хороший человек» и «Бессмертная гвардия»

22 минуты назад0
Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

Звезды «Благих знамений» Дэвид Теннант и Майкл Шин снимутся в сериале об актерах в изоляции

час назад1
Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

час назад0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт