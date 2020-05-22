Хью Джекман и другие знаменитости передадут свои соцсети специалистам по коронавирусу

Джулия Робертс, Хью Джекман, Сельма Хайек, Милли Бобби Браун, Конни Бритон, Шейлин Вудли, Рэйн Уилсон, Дэвид Ойелоуо, Кристофер Хивью и многие другие звезды примут участие в кампании «Передай микрофон» (PassTheMic). Чтобы помочь в распространении полезной информации о коронавирусе, они на один день передадут контроль над своими аккаунтами в соцсетях специалистам по COVID-19.

«Увидимся, Instagram», — говорит в Джекман в ролике. «До свидания, Facebook», — добавляет Вудли. В рамках акции, организованной фондом ONE, разные врачи и специалисты будут делиться фактами о коронавирусе и рассказывать, как пережить пандемию.

С полным списком участников кампании можно ознакомиться на сайте организации.

На фоне пандемии многие звезды пытаются поддержать разные фонды и организации, которые помогают больным и нуждающимся. Энди Серкис 12 часов читал «Хоббита», а на сайте Wizarding World, посвященном вселенной «Гарри Поттера», начал работу благотворительный литературный проект с участием Дэниэла Рэдклиффа и Эдди Редмэйна. Крис Пратт предложил фанатам стать частью «Мира Юрского периода 3», а Тайка Вайтити в компании друзей читает для благотворительности повесть Роальда Даля «Джеймс и гигантский персик».

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