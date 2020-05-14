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Звезды и создатели полицейских сериалов пожертвовали денег в поддержку протестов в США

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На фоне протестов в США против полицейского произвола, вызванных смертью Джорджа Флойда, создатели и звезды популярных сериалов о полиции решили поддержать протестующих. Они жертвуют деньги в специальные фонды, которые помогают арестованным участникам протестов, охвативших всю страну.

Одним из первых об этом заговорил сценарист «Дефективного детектива» Том Шарплинг. Он призвал других авторов полицейских сериалов признать, что за многие годы именно их работа помогла сформировать в коллективном сознании идею, что все полицейские — добродушные, хорошие парни.

«Если вы, как и я, работали над фильмом и сериалом, в котором сотрудники полиции изображались милыми недотепами, то вы внесли свой вклад в создание идеи, что копы по умолчанию хорошие парни. Большинство сериалов не показывают жестокость, не говоря уже о расизме, который происходит каждый день».

«Я работал над „Дефективным детективом“, которого мы сделали. Нелепый хороший коп на протяжении восьми сезонов. Я не говорю, что вам должно быть стыдно за свой труд; это комедия/развлечение, я все понимаю. Но мы должны помнить о возможных последствиях в будущем».

«Мы также должны РАСКОШЕЛИТЬСЯ. Если вы заработали на жизнь, изображая копов как безобидных героев, то подумайте над тем, чтобы дать денег и поддержать то, что справедливо, настоящие перемены».

В конце Шарплинг поделился ссылкой на сайт фонда, который распределяет пожертвования между организациями, сражающимися с расизмом и полицейским беспределом. Деньги в поддержку протестующих уже внесли актеры Уилл Мартин и Гриффин Ньюман, сценаристка Селин Робинсон, звезды и создатели сериала «Бруклин 9-9».

«Актерский состав и шоураннер сериала „Бруклин 9-9“ осуждают убийство Джорджа Флойда и призывают поддержать многочисленных людей, протестующих по всей стране против полицейского произвола. Вместе мы пожертвовали 100 тыс. долларов в Национальную сеть залоговых фондов. Мы призываем вас узнать о местных залоговых фондах с помощью сети, которая поможет вам их найти».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала негодование, люди вышли на улицы, требуя справедливости и  призывая к полицейской реформе в стране.

На фоне протестов в США усилилось движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») против насилия в отношении чернокожего населения. Его поддержали многие звезды и киностудии.

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