Джей Джей Абрамс жертвует миллионы, Кьюсака избивает полиция. Как звезды реагируют на протесты в США

В последние дни США захлестнули протесты и беспорядки, причиной которых стала смерть чернокожего мужчины Джорджа Флойда из Миннеаполиса. Он скончался 25 мая, после того как полицейский прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала массовые негодования, люди вышли на улицы, требуя справедливости.

На волне протестов новую силу набрало движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») против насилия в отношении чернокожего населения. Его поддержали многие звезды, компании и студии.

Что делают звезды

ЭлЭл Кул Джей опубликовал видео, в котором зачитал рэп о расизме в Штатах:

Режиссер Джей Джей Абрамс вместе с женой Кэти МакГрат планируют в течение ближайших пяти лет пожертвовать около 10 млн долларов на развитие антирасистских программ и фондов, помогающих чернокожему населению.

Спайк Ли сделал короткометражку «Три брата», в которой провел параллели между судьбами Флойда, персонажа его фильма «Делай как надо» и Эрика Гарнера, который также стал жертвой американской полиции.

Джон Кьюсак рассказал в Twitter, что представитель чикагской полиции напал на него, пока он записывал протесты в городе. Актер опубликовал восьмисекундное видео, в котором не видно начала инцидента, а лишь слышно, как голос за кадром требует актера отойти. Сам Кьюсак повторяет: «Хорошо, хорошо!»

«Копам не понравилось, что я снимаю горящую машину, так что они накинулись на меня с дубинками. Ударили мой велосипед».

Поддержку движению выразили студии Sony, Disney, Paramount и Universal.

На фоне протестов компания Sony отметила презентацию новой приставки PlayStation 5.

Многие знаменитости выступили с откровенной критикой действий полиции, использующих против мирных протестов средства подавления вроде резиновых пуль и слезоточивого газа. Они призывают к ответственности не только полицейских, виновных в смерти Флойда, но и правительство городов и штатов, которые на протяжении многих лет оставляли подобные происшествия безнаказанными.

День молчания

Сегодня в сети началась акция массового молчания BlackOutTuesday, в которой принимают участие как звезды, так и сайты. В течение дня в дань уважения жертвам и в поддержку протестного движения в соцсетях будет сохраняться тишина.

Беспорядки в США тем временем продолжаются.

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