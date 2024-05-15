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Pixar выпустила короткометражку, где главный герой — гей. Первый случай в истории студии

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На стрим-сервисе Disney+ вышел анимационный короткометражный фильм Out — первый проект студии Pixar, главным героем которого стал гей. 9-минутная короткометражка — часть программы SparkShorts, в рамках которой аниматоры экспериментируют с новыми техниками и стилями, пробуют разные подходы к историям. Out поставил Стивен Клэй Хантер, работавший над мультфильмами «Хороший динозавр» и «В поисках Немо».

Главный герой короткометражки — Грег, который готовится переехать в город вместе со своим парнем Мануэлем. Помочь с переездом приходят его родители: они ничего не знают о его ориентации, и Грег боится им рассказывать. При помощи чрезмерно умной собаки и щепотки волшебства Грег всячески скрывает любые доказательства отношений с Мануэлем. Однако в итоге мама все узнает, а Грег понимает, что ему и не требовалось скрывать правду от родителей.

19 ноября 2020 года Pixar планирует представить свой новый полнометражный проект — мультфильм «Душа», рассказывающий о потустороннем мире, где человеческие души готовятся стать людьми.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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