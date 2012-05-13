Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

В начале марта в сети появились слухи, что Джонни Депп может вернуться на экраны в образе Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря». Утверждалось, что в перезапуске он вновь станет персонажем второго плана. Продюсер франшизы Джерри Брукхаймер, однако, не спешит подтверждать информацию о возвращении актера, предпочитая отговариваться общими заявлениями.

«Касательно проекта, который мы сейчас разрабатываем, мы не совсем уверены, какая роль будет у Джонни, — признался Брукхаймер. — Поживем — увидим».

О готовящемся перезапуске «Пиратов Карибского моря» стало известно в октябре 2018 года. После того как последний фильм серии, «Мертвецы не рассказывают сказки», показал в прокате не самый лучший результат (794 млн долларов сборов при заявленном бюджете в 230 млн долларов), студия задумалась о возможном перезапуске франшизы.

Написать новую часть студия пригласила сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника. Руководство Disney посчитало, что они смогут оживить умирающих «Пиратов» и вернуть им «дух панк-рока», но Риз и Верник в итоге отказались от проекта. Вместо них к работе над проектом подключили создателя мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мэйзина, который разрабатывает историю вместе с Тедом Эллиотом, постоянным сценаристом серии.

«Сейчас мы работаем над черновым вариантом сценария, который надеемся закончить в ближайшее время и передать Disney, — отметил Брукхаймер. — Надеюсь, он им понравится. Мы уже некоторое время над ним работаем».

Согласно последним слухам, центральным персонажем новых «Пиратов Карибского моря» станет женщина-пират Редд, на роль которой студия рассматривает Карен Гиллен. В остальном какие-либо подробности сюжета перезапуска отсутствуют.

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Источник: Collider