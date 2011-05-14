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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Морская техника и возобновление производства

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Съемки продолжений блокбастера «Аватар» в Новой Зеландии могут возобновиться в ближайшее время. Об этом сообщил продюсер франшизы Джон Ландау, опубликовав в Instagram очередное фото с площадки. Ландау показал морскую технику, которую человеческие войска будут использовать в сиквелах.

«Съемочные площадки „Аватара“ готовы, и мы очень рады вернуться в Новую Зеландию на следующей неделе, — написал Ландау. — Зацените „Матадор“, высокоскоростное командное судно (внизу), и катер с реактивным двигателем „Пикадор“. Не терпится показать еще».

Съемки сиквелов «Аватара» в Новой Зеландии должны были начаться в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса. Ранее новозеландское правительство объявило, что намерено снять ряд ограничений, в результате чего в стране планируется возобновить несколько кинопроизводств, включая продолжение «Аватара» и сериал «Властелин колец».

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Предполагается, что жителям Пандоры придется в очередной раз дать отпор человечеству, которое намерено вновь захватить контроль над источником ценного ресурса.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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