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Вышел трейлер мультфильма «Душа», нового проекта Pixar о вдохновении и мечтах

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Оригинальный трейлер:

После фантастического «Вперед», где поднималась тема семьи и переживания утраты, студия Pixar вернулась к более философским вопросам: что такое человеческие желания, мысли и амбиции, откуда они берутся? На этот раз действие разворачивается в мире, где души людей заряжаются энергией вдохновения и стремлений.

Главный герой мультфильма «Душа» — школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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