Дуэйн Джонсон и Эмили Блант ищут волшебный цветок в новом трейлере «Круиза по джунглям»

Оригинальный трейлер:

Студия Disney выпустила новый трейлер приключенческой картины «Круиз по джунглям» — экранизации одноименного аттракциона о путешествиях по зарослям Амазонки. Выглядит все весело и задорно, а главные звезды проекта Дуэйн Джонсон и Эмили Блант демонстрируют в кадре отличную химию и динамику, ловко отыгрывая двух противоположных друг другу людей, вынужденных работать сообща.

Отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое, согласно преданиям южноамериканских индейских племен, обладает магическими целебными свойствами. Сопровождать Лили будут ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным.