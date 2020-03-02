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Вышел трейлер «Артемиса Фаула». С эльфами, гигантским гномом и юным криминальным гением

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Оригинальный трейлер:

«Артемис Фаул», адаптация цикла романов Йона Колфера о подростке-антигерое, должен был стать для студии Disney началом новой франшизы, способной посоревноваться по популярности с «Гарри Поттером». Однако релиз картины Кеннета Браны, работа над которой давно закончилась, отложили на несколько месяцев, и теперь фильм должен увидеть свет 28 мая 2020-го.

12-летний Артемис Фаул — гениальный потомок семьи легендарных преступников. Однажды он узнает, что под землей живут разнообразные мифические существа. С помощью хитрости и наглости Артемис получает от одного из народцев золото, что делает его очень желанной целью для безжалостных обитателей двух миров. Так он вступает в неравную борьбу с могущественными и таинственными эльфами, которые, как подозревает мальчик, стоят за исчезновением его отца.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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