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Придется вернуться туда, где все началось: Финальный трейлер фильма «Черная Вдова»

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Оригинальный трейлер:

По сюжету «Черной Вдовы» после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой, и возвращается домой.

Вернувшись к истокам, Наташа находит поддержку в своей старой семье — сестре по «Красной комнате» Елене Беловой (Флоренс Пью) и наставнице Мелине Востокофф (Рэйчел Вайс). К ним также присоединяется Красный Страж (Дэвид Харбор) — советский супергерой, попытка скопировать Капитана Америка. Вместе им предстоит столкнуться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.

По слухам, в картине будет сцена с Робертом Дауни-мл. в роли Тони Старка, не вошедшая в фильм «Первый мститель: Противостояние».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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