Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями в фильме «Тяжелая ноша»

Звезды «Круиза по джунглям» Эмили Блант и Дуэйн Джонсон вновь поработают вместе и снимутся в адаптации комикса 1999 года «Тяжелая ноша» («Ball and Chain»). Актеры сыграют супругов, получивших суперспособности и вынужденных учиться работать сообща. Эмили В. Гордон («Любовь — болезнь») напишет сценарий проекта.

В центре сюжета — Эдгар и Мэллори Булсон, которые решили наконец развестись после нескольких лет совместной жизни. Все меняется, когда загадочный метеорит облучает их инопланетной энергией, в результате чего они получают невероятные суперспособности. Супруги уже готовы наслаждаться новыми возможностями вдали друг от друга, но быстро понимают, что способности работают нормально, только когда они вместе.

Проектом уже заинтересовалось несколько крупных студий, включая Netflix.

31 июля 2021 году зрители смогут увидеть Джонсона и Блант в приключенческой картине «Круиз по джунглям».

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Источник: Deadline