КиноПоиск

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями в фильме «Тяжелая ноша»

Обсудить0

Звезды «Круиза по джунглям» Эмили Блант и Дуэйн Джонсон вновь поработают вместе и снимутся в адаптации комикса 1999 года «Тяжелая ноша» («Ball and Chain»). Актеры сыграют супругов, получивших суперспособности и вынужденных учиться работать сообща. Эмили В. Гордон («Любовь — болезнь») напишет сценарий проекта.

В центре сюжета — Эдгар и Мэллори Булсон, которые решили наконец развестись после нескольких лет совместной жизни. Все меняется, когда загадочный метеорит облучает их инопланетной энергией, в результате чего они получают невероятные суперспособности. Супруги уже готовы наслаждаться новыми возможностями вдали друг от друга, но быстро понимают, что способности работают нормально, только когда они вместе.

Проектом уже заинтересовалось несколько крупных студий, включая Netflix.

31 июля 2021 году зрители смогут увидеть Джонсона и Блант в приключенческой картине «Круиз по джунглям».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»

Режиссер «Иллюзии обмана» Луи Летерье может поставить сиквел «Яркости»

Вчера4
Кейт Бланшетт может сняться в экранизации игры «Borderlands»

Кейт Бланшетт может сняться в экранизации игры «Borderlands»

Вчера3
Netflix работает над продолжением боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

Netflix работает над продолжением боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению»

5 мая21
Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

2 мая12

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия

Вчера5
«Родина»: Как завершился главный шпионский сериал десятилетия
Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Год назад закончилась «Игра престолов». Чем занимаются звезды сериала?

Вчера20
Кевин Спейси сравнил увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры из-за обвинений

Кевин Спейси сравнил увольнения из-за коронавируса с крахом своей карьеры из-за обвинений

53 минуты назад2
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями в фильме «Тяжелая ноша»

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями в фильме «Тяжелая ноша»

час назад4
Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино
Сериалы

Сериал «Голливуд»: Альтернативная история американского кино

5 мая8
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон работает над подводными сценами

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Джеймс Кэмерон работает над подводными сценами

2 часа назад5
Компании Бондарчука и Бекмамбетова включены в перечень лидеров кинопроизводства

Компании Бондарчука и Бекмамбетова включены в перечень лидеров кинопроизводства

Вчера12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт