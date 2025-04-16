Том Харди помог Джошу Транку смириться с провалом «Фантастической четверки»

Во время записи подкаста Deep Focus режиссер Джош Транк признался, что благодаря Тому Харди он смог окончательно смириться со своим провалом — «Фантастической четверкой». Начиная работу над картиной «Лицо со шрамом», где Харди играет умирающего Аль Капоне, Транк переживал, что актера оттолкнет негативная шумиха, окружающая режиссера и его последний проект. Однако, как выяснилось, Харди даже не видел супергеройский фильм постановщика.

«Он не видел „Фантастическую четверку“, и его совершенно не волновало все это дерьмо, — говорит Транк. — Тому было плевать. А когда Тому плевать, то и мне вдруг тоже стало плевать. В этом смысле Том спас мне жизнь или как минимум спас мою самооценку. За это я перед ним в долгу».

Харди, судя по всему, очень понравилось работать с Транком над картиной о Капоне. Режиссер неоднократно хвалил Харди за талант и профессионализм на съемочной площадке, и, по его словам, они сейчас совместно разрабатывают несколько совместных проектов.

«Лицо со шрамом» — история Аль Капоне. Когда-то могущественный криминальный авторитет, контролировавший преступный мир Чикаго в 1920-е, он 10 лет провел в тюрьме и за это время лишился былой власти, всех друзей и союзников. Тяжело переживая сифилис, медленно теряя рассудок, он проводит последние дни в своем флоридском особняке, путая настоящее с прошлым. Но есть те, кто подозревает, что Капоне лишь прикидывается, чтобы никто не добрался до миллионов, которые он успел припрятать заранее.

Источник: The Playlist