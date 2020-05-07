«Пять корешей» Спайка Ли выйдут на Netflix 12 июня

Спайк Ли анонсировал дату премьеры своей новой картины «Пять корешей». Военную драму можно будет посмотреть на Netflix начиная с 12 июня.

Фильм расскажет о ветеранах вьетнамской кампании, которые возвращаются в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и заодно найти спрятанные сокровища.

Главных героев сыграли Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джанкарло Эспозито, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис. Чедвик Боузман появится в роли сына одного из ветеранов. Также в фильме засветятся Жан Рено и Пол Уолтер Хаузер из недавнего «Дела Ричарда Джуэлла».

В своем Instagram режиссер выложил постер картины:

Ранее Спайк Ли был назначен президентом жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Смотр должен был пройти в мае этого года, однако его временно отложили из-за вспышки коронавируса.

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