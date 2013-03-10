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Том Харди в роли Аль Капоне в первом трейлере криминальной драмы «Лицо со шрамом»

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В сети появился первый трейлер ленты «Лицо со шрамом» — режиссерского проекта Джоша Транка о последних днях Аль Капоне. Картина, в которой Том Харди перевоплотился в одного из самых известных гангстеров в истории Америки, уже несколько лет находится в разработке, и многие сомневались, что она вообще в итоге увидит свет.

Фильм рассказывает историю Аль Капоне, контролировавшего преступный мир Чикаго в 1920-х, уже после тюремного заключения. Когда-то могущественный криминальный авторитет, Капоне после выхода из тюрьмы лишился былой власти, всех друзей и союзников. Тяжело переживающий сифилис, он вспоминает о прошлом, когда по его приказам на чикагских улицах умирали люди и ломались человеческие жизни. Медленно теряющий рассудок, он проводит последние дни в своем флоридском особняке. Но есть те, кто подозревает, что Капоне лишь прикидывается, чтобы никто не добрался до миллионов, которые он успел припрятать заранее.

Кроме Харди, в картине задействованы Мэтт Диллон («Сосны»), Линда Карделлини («Родословная»), Кэтрин Нардуччи («Клан Сопрано») и Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»).

С 12 мая «Лицо со шрамом» можно будет взять в аренду на 48 часов на большинстве стриминг-платформ. Транк заявил, что в будущем планирует выпустить картину в кинотеатрах.

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Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
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