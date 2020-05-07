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Братья Руссо не планируют делать буквальный ремейк «Геркулеса»

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«Мы и наши дети — фанаты „Геркулеса“», — признался Энтони Руссо в ответ на вопрос, почему они с братом решили выступить продюсерами готовящегося игрового ремейка мультфильма. Проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности попросту отсутствуют (неизвестно даже, кто поставит картину), но Руссо уточнил, что фильм точно не будет полным повторением оригинала.

«Мне кажется, всегда надо предлагать нечто совершенно новое, потому что с точки зрения рассказчиков нам неинтересно делать буквальный пересказ, — говорит Руссо. — Мы таким же образом работали с нашими фильмами Marvel. Мы не делаем буквальный пересказ комиксов, потому что нам кажется: если вы хотите ту самую историю, вы можете прочитать ту самую историю. Мы дадим вам другую историю. Думаю, мы сделаем проект в духе оригинала, вдохновленный им, но добавим в историю нечто совершенно новое».

Руссо и сам пока не может с уверенностью сказать, будут ли в новой версии музыкальные номера, но отметил, что музыка «точно будет частью фильма».

Мультфильм 1997 года — вольный пересказ греческих мифов о Геркулесе. В версии Disney он стал сыном Зевса и Геры, которого похитили прислужники Аида и превратили в обычного смертного. Чтобы заслужить свое место среди богов Олимпа, Геркулес должен совершить немало подвигов и стать величайшим героем. В 1998 году «Геркулес» претендовал на «Оскар» в номинации «Лучшая песня».

Сценарий картины напишет Дэйв Каллахэм. Согласно источникам, опыт Каллахэма, связанный с боевиками, сильно отразится на «Геркулесе»: фильм будет насыщен экшен-сценами.

Источник: Collider

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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