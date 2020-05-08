Продюсеров «Дэдпула 2» оштрафовали за гибель каскадерши

Совет по компенсациям работникам WorkSafeBC оштрафовал компанию TCF Vancouver Productions Ltd на 289 562 доллара. Причиной послужил несчастный случай, в результате которого погибла каскадерша.

Инцидент произошел в августе 2017 года в Ванкувере, где проходили съемки «Дэдпула 2». 32-летняя Джой Харрис выполняла свой первый трюк в кино. Она подменяла Зази Битц, сыгравшую Домино, и в ходе езды на мотоцикле врезалась в стеклянное здание. На место аварии вызвали скорую, но спасти каскадершу не удалось.

«Главная цель административного взыскания — мотивировать работодателей, получивших штраф, и всех остальных соблюдать требования безопасности и гигиены труда», — говорится в заявлении WorkSafeBC.

По итогам расследования совет выявил несколько нарушений. Среди них — неспособность обеспечить здоровье и безопасность работников, а также несоблюдение правила, по которому каскадер должен носить защитный шлем.

До съемок в «Дэдпуле 2» Харрис стала первой афроамериканкой, получившей право участвовать в гонках Американской ассоциации мотоциклистов.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Источник: Deadline