Создатель «Настоящего детектива» уверен: Бэтмен способен победить Бога

Ник Пиццолатто, автор сериала-антологии «Настоящий детектив», опубликовал в Instagram свои мысли по поводу Бэтмена. Сценарист заявил, что терпеть не может существующую версию Темного рыцаря как ранимого ребенка, который пытается справиться с детской травмой с помощью тренировок и насилия. По его мнению, Бэтмен — апофеоз человеческих достижений, способный одолеть даже Бога.

Вот что пишет Пиццолатто:

«Бэтмен — единственный в мире персонаж, которого я не придумал, но с которым хотел бы поработать. И он не единственный близкий мне герой гик-культуры. Правило „Бэтмен не убивает“ рабочее и всегда должно быть. Но правило существует не потому, что „убийство делает меня таким же, как они“, или из-за подобных детсадовских бредней. Я никогда этого не понимал. Правило „Бэтмен не убивает“ существует потому, что ГЛАВНЫЙ И ВЕЧНЫЙ ВРАГ БЭТМЕНА — СМЕРТЬ. Смерть — его настоящий враг.

Мне кажется, летучая мышь — это тотем и инструмент. Это человек, овладевший всеми формами медитации и всеми формами боевых искусств; человек, детально разбирающийся в мировой религии и военных традициях. Я ненавижу эту версию Бэтмена (она везде, особенно в кино).

Бэтмен — это не какой-то раненый мальчик, не незрелый мальчик, который не смог пережить смерть родителей. Он не ребенок с задержкой в развитии. Он не Призрак оперы. Никоим образом он не сломлен. Как раз наоборот. Бэтмен — это не история о травмированном богатом мальчике, который пытается добиться очищения, избивая психически нездоровых людей.

Бэтмен — история о том, как один святой человек превратил судьбоносную трагедию в апофеоз человеческих достижений и начал величайшую гуманистическую кампанию в истории мира.

И его деньги не имеют значения, это лишь средство для достижения цели. Они на самом деле добавляют ему героизма: с его богатством он мог сделать ВСЕ ЧТО УГОДНО, кроме того, чему посвятил свою жизнь. Суперспособность Бэтмена не деньги. Суперспособность Бэтмена в том, что он все предусматривает. Его воля — самая сильная среди всех людей. Если дать ему достаточно времени, то он найдет способ победить Бога».

Отдельно Пиццолатто отметил, что хорошим врагом для Бэтмена может стать Лекс Лютор. А вот Джокер, «худосочный, хрупкий человек, который постоянно улыбается», вряд ли смог доставить Темному рыцарю особые хлопоты, и разборка с ним не должна занять больше 10 минут.

Сейчас над новой адаптацией комиксов о Бэтмене работает режиссер Мэтт Ривз, который не собирается в новом фильме вновь показывать происхождение Темного рыцаря. Вместо этого зрители увидят, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Публике покажут 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться с ролью, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.