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В тизере 4-го сезона «Очень странных дел» шериф Хоппер отправляется в Россию

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Стрим-сервис Netflix неожиданно опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» и первым делом раскрыл судьбу героя Дэвида Харбора. Шериф Хоппер, пропавший в финале третьего сезона, в действительности не умер и попал в Россию, где теперь прокладывает рельсы зимой.

Подробности сюжета четвертого сезона не раскрываются. Судя по звукам в финале ролика, героям вновь придется столкнуться с выходцами из мира Изнанки. Вопрос только в том, как они попадут в обычный мир: случайно или стараниями советских ученых?

Чтобы не пропустить премьеру, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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