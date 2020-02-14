В тизере 4-го сезона «Очень странных дел» шериф Хоппер отправляется в Россию

Стрим-сервис Netflix неожиданно опубликовал тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» и первым делом раскрыл судьбу героя Дэвида Харбора. Шериф Хоппер, пропавший в финале третьего сезона, в действительности не умер и попал в Россию, где теперь прокладывает рельсы зимой.

Подробности сюжета четвертого сезона не раскрываются. Судя по звукам в финале ролика, героям вновь придется столкнуться с выходцами из мира Изнанки. Вопрос только в том, как они попадут в обычный мир: случайно или стараниями советских ученых?

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