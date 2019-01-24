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Номинанты премии «Оскар-2020» собрались на одном фото

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В рамках ланча оскаровских номинантов практически все претенденты на премию «Оскар-2020» собрались в бальном зале имени Рэя Долби в здании отеля Loews для ежегодной «классной фотографии». В этом году встреча началась с минуты молчания в память о Коби Брайанте, который погиб в воскресенье в результате крушения вертолета.

Полностью фотографию можно посмотреть здесь.

На съемке присутствовали Пон Джун-хо, Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Грета Гервиг, Сэм МендесКвентин Тарантино, Райан ДжонсонФлоренс ПьюДжеймс Мэнголд, Тодд Филлипс, Аль Пачино и многие другие. В общей сложности собралось более 150 номинантов.

Шарлиз Терон пришла вместе с мамой, которая отмечала день рождения, а ДиКаприо привел отца. Мартин Скорсезе не смог присутствовать, как и Элтон Джон. Отсутствовали также многие представители актерских номинаций. Квентин Тарантино отказался от костюма и снимался в рубашке для боулинга.

Продюсеры 92-й церемонии Линетт Хауэлл и Стефани Эллейн напомнили собравшимся, чтобы те не забывали о хронометраже награждения. Как и в прошлый раз, у каждого победителя будет одна минута с момента объявления имени, чтобы добраться до сцены и произнести благодарственную речь, которая должна быть подготовлена заранее.

«Мы не хотим глушить вас музыкой», — заметила Хауэлл.

«Но мы это сделаем», — добавила Эллейн.

Номинанты на «Оскар-2020» были объявлены 13 января. Церемония вручения премии пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. КиноПоиск два предыдущих года проводил официальную онлайн-трансляцию церемонии, ее можно было смотреть бесплатно в оригинале или с переводом на русский. В этом году трансляцию церемонии проведет онлайн-кинотеатр Okko. Она будет доступна по подписке и только на русском языке. КиноПоиск по-прежнему будет следить за «Оскаром» и освещать все события церемонии на сайте и в социальных сетях.

Смотрите фильмы, претендующие на «Оскар-2020», на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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