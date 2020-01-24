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Аналитик Скотт Файнберг предсказал вероятных победителей «Оскара-2020»

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Автор издания THR Скотт Файнберг каждый год составляет свои предсказания по лауреатам премии «Оскар». Своих победителей он предлагает на основе нескольких факторов: призы актерской, продюсерской и режиссерской гильдий, исторические прецеденты (какие фильмы и актеры побеждали до этого) и состояние киноиндустрии.

По расчетам Файнберга, приз в номинации «Лучший фильм» возьмет военная драма Сэма Мендеса «1917», тогда как меньше всего шансов у «Маленьких женщин» Греты Гервиг. На втором месте расположились «Паразиты» Пон Джун-хо, но Файнберг скорее уверен, что южнокорейская картина одержит победу в категории «Лучший международный фильм» (где на последнем месте находится македонская «Страна меда»).

Файнберг уверен, что постановщик «Паразитов» выиграет в номинации «Лучший режиссер». Следом за ним идет Мендес, у которого также неплохие шансы. Меньше всего Файнберг уверен в победе Тодда Филлипса с «Джокером». Квентин Тарантино и «Однажды в… Голливуде» пока находятся ровно посередине.

Зато приз в категории «Лучший актер» явно получит Хоакин Феникс, исполнитель главной роли в «Джокере», тогда как Леонардо ДиКаприо явно не светит второй «Оскар». Среди актрис Файнберг ставит на Рене Зеллвегер в «Джуди», которая давно считается фавориткой в номинации «Лучшая актриса». За мужскую роль второго плана приз с большей вероятностью уйдет Брэду Питту, сыгравшему друга главного героя в «Однажды в… Голливуде» — с начала наградного сезона актер успел собрать несколько престижных наград. «Лучшая женская роль» достанется Лоре Дерн за «Брачную историю». В этом Файнберга также поддерживают многие эксперты.

В номинации «Лучший адаптированный сценарий», по мнению Файнберга, победителем выйдет Тайка Вайтити с «Кроликом Джоджо», а за оригинальный сценарий приз может достаться «Паразитам».

На основе предыдущих побед Файнберг разумно предположил, что лучшим анимационным фильмом назовут проект Pixar «История игрушек 4». С другой стороны, Файнберг совершенно не уверен в «Клаусе» стрим-сервиса Netflix. Среди документальных лент «Оскар» светит создателям картины «Американская фабрика».

С остальными предсказаниями Файнберга, которые он периодически обновляет, можно ознакомиться здесь.

Результаты 92-й премии «Оскар» станут известны в ночь с 9 на 10 февраля. Ведущего церемонии награждения, как и в прошлом году, не будет. Официальная трансляция церемонии в этом году пройдет в онлайн-кинотеатре Okko.

Источник: THR

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