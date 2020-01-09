Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Церемония «Оскара» вновь пройдет без ведущего

Обсудить0

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» не будет ведущего. Об этом на встрече Ассоциации телевизионных критиков объявила Кэри Берк, глава ABC Entertainment, транслирующей награждение.

«Ожидается, что у нас будет очень коммерчески привлекательный набор номинаций, и есть множество невероятных элементов, благодаря которым вновь получится чрезвычайно интересное шоу», — заметила Берк в ответ на вопрос, почему было решено снова отказаться от ведущего.

В 2019 году «Оскар-2019» прошел без ведущего. Изначально награждение должен был провести комик Кевин Харт, однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но в итоге было принято решение провести церемонию без ведущего.

До этого «Оскары» лишь однажды прошли без ведущего — на 61-й церемонии, состоявшейся в 1989 году. Тогда награждение началось с музыкального номера Роба Лоу, где он спел песню «Proud Mary» вместе с Белоснежкой. Эти 11 минут считаются худшим, что произошло с «Оскарами» за все время существования премии.

Отказ от ведущего в прошлом году пошел церемонии на пользу. Согласно данным канала ABC, рейтинг 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вырос по сравнению с показателями 2018 года. В 2019-м награждение посмотрело 29,6 миллиона зрителей, тогда как в 2018-м, когда ведущим был Джимми Киммел, лишь 26,5 миллиона зрителей — это самый низкий показатель для трансляции.

Члены киноакадемии уже закончили голосование, и 13 января будут объявлены номинации. 92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Главное сегодня

«Маленькие женщины» и большие ожидания: 20 главных экранизаций 2020 года

Сегодня2
«Маленькие женщины» и большие ожидания: 20 главных экранизаций 2020 года
Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана и еще 17 новостей выходных

Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана и еще 17 новостей выходных

7 минут назад0
Что смотреть в кино: «Камуфляж и шпионаж» и «Дело Ричарда Джуэлла»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Камуфляж и шпионаж» и «Дело Ричарда Джуэлла»

Сегодня3
Дочь Кэрри Фишер сыграла молодую Лею в «Скайуокер. Восход»

Дочь Кэрри Фишер сыграла молодую Лею в «Скайуокер. Восход»

2 часа назад1
«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

«Золотой глобус — 2020»: Лауреаты

6 января166
Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов
Выбор редакции

Что смотреть в 2020 году: 50 самых ожидаемых фильмов

1 января63
Видео дня: Burger King спародировал «Джокера» и потроллил «Макдоналдс»
Бюро находок

Видео дня: Burger King спародировал «Джокера» и потроллил «Макдоналдс»

Сегодня, 11:035
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2020,КиноПоиск18+
Проект компании