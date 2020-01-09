Церемония «Оскара» вновь пройдет без ведущего

На 92-й церемонии вручения премии «Оскар» не будет ведущего. Об этом на встрече Ассоциации телевизионных критиков объявила Кэри Берк, глава ABC Entertainment, транслирующей награждение.

«Ожидается, что у нас будет очень коммерчески привлекательный набор номинаций, и есть множество невероятных элементов, благодаря которым вновь получится чрезвычайно интересное шоу», — заметила Берк в ответ на вопрос, почему было решено снова отказаться от ведущего.

В 2019 году «Оскар-2019» прошел без ведущего. Изначально награждение должен был провести комик Кевин Харт, однако уже через несколько часов актер оставил этот пост из-за старых гомофобных твитов. Харт отказался извиняться, и 91-я церемония лишилась лица. Организаторы начали поиск кандидата на замену, но в итоге было принято решение провести церемонию без ведущего.

До этого «Оскары» лишь однажды прошли без ведущего — на 61-й церемонии, состоявшейся в 1989 году. Тогда награждение началось с музыкального номера Роба Лоу, где он спел песню «Proud Mary» вместе с Белоснежкой. Эти 11 минут считаются худшим, что произошло с «Оскарами» за все время существования премии.

Отказ от ведущего в прошлом году пошел церемонии на пользу. Согласно данным канала ABC, рейтинг 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вырос по сравнению с показателями 2018 года. В 2019-м награждение посмотрело 29,6 миллиона зрителей, тогда как в 2018-м, когда ведущим был Джимми Киммел, лишь 26,5 миллиона зрителей — это самый низкий показатель для трансляции.

Члены киноакадемии уже закончили голосование, и 13 января будут объявлены номинации. 92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.

Источник: Variety

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