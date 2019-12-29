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Погиб баскетболист Коби Брайант. По нему скорбит весь Голливуд

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В США разбился вертолет с Коби Брайантом на борту — одним из самых известных баскетболистов НБА. Он был не только выдающимся спортсменом, но и лауреатом «Оскара».

Американский баскетболист Коби Брайант погиб 26 января. Частный вертолет, на котором он летел с 13-летней дочерью Джанной, разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантами на борту находились еще семь человек. Все они погибли. По предварительным данным, причиной крушения вертолета мог стать густой туман. 41-летний Брайант был одним из самых известных профессиональных баскетболистов. Он играл за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». Спортсмен дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США по баскетболу (в 2007 и 2012 году).

В 2018 году Брайант получил «Оскар» за анимационную короткометражку «Дорогой баскетбол». Этот фильм — экранизация одноименного стихотворения баскетболиста, в котором он прощался со спортом (Коби завершил свою карьеру в 2016 году). Он также сам написал сценарий, озвучил главного героя и выступил в качестве исполнительного продюсера картины. Экранизировать стихотворение помогал Глен Кин, работавший над диснеевскими «Покахонтас» и «Красавицей и чудовищем». Музыку для короткометражки написал композитор Джон Уильямс, бессменный автор саундтрека «Звездных войн». Помимо «Оскара», фильм получил приз Annie Award, главную мультипликационную премию. «Анимация способна показать человеческие эмоции более убедительно и более интересным визуальным путем, чем игровые картины», — объяснял баскетболист свой интерес к анимационным фильмам. В разное время он также снимался в эпизодических ролях в сериалах «Бетти», «Мойша» и в комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».

По Брайанту скорбит не только спортивное сообщество, но и музыкальная и киноиндустрия. Своими воспоминаниями о Брайанте поделились многие режиссеры и актеры: Эдгар Райт, Джеффри Райт, Шер, Боб Айгер, братья Сэфди, Тревор Ноа, Эллен ДеДженерис, Ким Кардашьян, Бен СтиллерБен Аффлек, Самюэл Л. Джексон, Риз Уизерспун и другие. «Я убит горем. Я в шоке. Муж, отец, мыслитель, философ-поэт, воин-атлет, режиссер… Мое сердце болит за тебя и твою семью», — написал актер Чедвик Боузман. С речи о спортсмене началась 62-я музыкальная премия «Грэмми», которая проходила на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс». Певица Алишиа Кис исполнила песню «Itʼs So Hard to Say Goodbye» в память о Брайанте.

Перевод: «Мне нравилось смотреть, как Коби играет. Нравилось наблюдать за ним и его семьей. Нравилось любая встреча с ним. Очень горько от этой трагедии. Какая потеря… Пытаюсь понять и принять»

Перевод: «Просто опустошена от новости о Коби Брайанте. Экстраординарный спортсмен и необычный доброты человек. Моя любовь, молитвы и соболезнования его семье и команде НБА»

Перевод: «Боги не умирают».

Короткометражку «Дорогой баскетбол» можно посмотреть ниже.

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