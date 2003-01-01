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Князь и призрак: 5 интересных семейных проектов питчинга Фонда кино

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10 декабря в информационном агентстве ТАСС прошла очная защита проектов для детской и семейной аудитории, а также авторских национальных анимационных фильмов. Членам специальной комиссии представили около 20 проектов, претендующих на господдержку по линии Фонда кино. Мы выбрали пять самых интересных.

«Князь»

Новый проект студии «Панорама» расскажет о жизни русского князя Александра Невского. У его авторов любопытная оптика. В первую очередь их интересует не Невский-герой, с которым он ассоциируется у большинства зрителей, а Невский-человек. Ключевая сторона «Князя» будет посвящена его путешествию в Золотую Орду, куда Невский отправится, чтобы отомстить за смерть брата. Его путь будет не только физическим, но и духовным. В процессе зрители увидят, как поступки князя меняют его, делают взрослее и мудрее. Иными словами, история станет катализатором для становления героя на показанном этапе.

Режиссер «Князя» — аниматор Александр Петров, обладатель «Оскара» за короткометражный мультфильм «Старик и море». Работа над «Князем», который станет первым проектом Петрова со времен «Моей любви» (также номинированной на «Оскар»), заняла у него два года.

«Князь» будет нарисован масляными красками. В ходе сюжета на экране будут меняться времена года, и, по мнению Петрова, масло идеально подходит как художественное решение. «Для меня важна эмоциональная составляющая», — подчеркнул аниматор.

«Летучий корабль»

Оксана Карас («Хороший мальчик») представит собственное прочтение отечественного мультфильма «Летучий корабль» о трубочисте Иванушке, который вызволяет из лап коварного Полкана царевну Забаву. Во время работы она вдохновлялась кинематографом СССР и в частности творчеством Марка Захарова. Так что зрителей ждут референсы не только в виде оригинального мультфильма, но и других советских картин. Карас убеждена, что в ее случае ремейк классики подарит детям те же эмоции, которые испытывали их родители, когда смотрели оригинал. «Я хочу, чтобы история о вечной свободе и любви стала детством и наших детей тоже», — пояснила режиссер.

В данный момент к проекту уже прикреплены Светлана Ходченкова и Полина Гагарина. На последнюю у продюсеров особые ставки. Есть шанс, что она проявит себя не только как актриса озвучки, но и как певица, чья популярность привлечет как можно больше зрителей.

Сейчас создатели заняты поисками музыкального продюсера. В частности, уже ведутся переговоры с Константином Меладзе. В конце питчинга Гагарина добавила, что поможет проекту по этой части.

Полина Гагарина / Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС

«Призрак 2»

Продолжение фантастической комедии от компании «Водород». Создатели гордятся показателями первой части: 400 млн рублей в прокате, 20 млн просмотров на YouTube и успешные с точки зрения рейтингов показы на телевидении. События сиквела развернутся спустя пять лет. Главный герой в исполнении Семена Трескунова заканчивает школу, попутно влюбляясь в девушку, которая оказывается таким же призраком, как и герой Федора Бондарчука из первой части.

Продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко описывают проект как историю о подростковых проблемах и пропасти между поколениями. В ближайшее время стартует кастинг на роль девушки-призрака.

«Чук и Гек»

Еще одна попытка ретранслировать классику новому поколению. События фильма развернутся в 1913 году. Двое детей отправляются к отцу-геологу, командированному на Дальний Восток в надежде вместе встретить Новый год. Слоган проекта — «Путь назначения — счастье». Путешествие мальчиков будет разыграно на современный лад, с музыкальными номерами (обещают четыре сцены) и спецэффектами. Продюсеры отмечают: речь идет о роуд-муви, вдохновленном «Хрониками Нарнии».

Геолога может сыграть Евгений Цыганов, а Юлии Снигирь предложена роль матери героев. Бюджет составит 185 миллионов, прокатом предположительно займется Sony Pictures. Съемки будут проходить в Карелии, Белоруссии и Москве.

«Тропою ветра»

В основу фильма ляжет рассказ осетинского писателя Алана Черкесова. Проект уже представили на Берлинском кинофестивале, так что возможен международный прокат. Действие развернется на Северном Кавказе на рубеже XIX и XX веков. Главным героем станет мальчик, который жаждет доказать окружающим, что он лучше своих порочных родственников. Для максимальной аутентичности съемки будут проходить на натуре.

Картину курирует продюсерский центр «Хорошо Продакшн».

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