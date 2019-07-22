Продюсер «Бэтмена» предложил преждевременно не ругать Роберта Паттинсона

Майкл Э. Услан cпродюсировал практически все фильмы о Бэтмене, начиная с картины Тима Бёртона 1989 года. Он видел в этой роли множество разных актеров и каждый раз следовал одному принципу — не судить раньше времени. Вот и в отношении «Бэтмена» Мэтта Ривза он посоветовал фанатам не выносить суждение преждевременно.

«Моя позиция такова: доверься режиссеру и выдай ему и его видению кредит доверия, — говорит Услан. — Подожди и посмотри фильм. Потом, после просмотра, критикуй сколько хочешь. Мне кажется, идеальная формула для развития. Я чрезвычайно счастлив и рад, как фанат Бэтмена, что Мэтт Ривз снимает фильм и что он выбрал Роберта Паттинсона как своего Бэтмена».

Услан отметил, что история с недовольством вокруг выбора актера повторяется каждый раз, как роль достается новому исполнителю. Когда Бёртон взял на главную роль Майкла Китона, фанаты начали жаловаться, что комедийный актер не сможет сыграть Темного рыцаря.

«Фанаты взбунтовались: „Почему Бэтмена у вас играет комик? Вы же все вернете к сериалу 1960-х, вы уничтожите Бэтмена“, — говорит продюсер. — Пока в итоге они не увидели фильм, не поняли, что хотел показать Тим Бёртон и как он это сделал. Потом фанаты не хотели видеть никого другого в этой роли».

Услан напомнил, что история повторилась практически точь-в-точь, когда свою трилогию о «Бэтмене» снимал Кристофер Нолан. Когда стало известно, что Хит Леджер сыграет Джокера, им посыпались сообщения в духе: «Как вы посмели взять какого-то гея-ковбоя на роль Джокера? Он же навсегда уничтожит персонажа!» То же самое случилось после новостей о назначении Энн Хэтэуэй на роль Женщины-кошки.

По словам Услана, хуже всего было летом 2013-го, когда Зак Снайдер выбрал Бена Аффлека в качестве своего Бэтмена.

«Когда было объявлено, что Бен Аффлек сыграет Бэтмена, я думал, они реально окружат студию с вилами и факелами, — признался Услан. — Потом объявили о Роберте Паттинсоне, и вновь начались споры по обе стороны, так что формула повторяется снова и снова».

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но расскажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Картина покажет 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. По слухам, именно Загадочник станет главным злодеем фильма, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Источник: Comicbook.com