Глава Sony объяснил провал новых «Людей в черном»

«Не было достаточно сильной идеи в истории», — признался президент Sony Том Ротман в ответ на вопрос о не самом удачном прокате «Люди в черном: Интернэшнл». Глава студии уверен: зрителю понравился фильм, просто создатели допустили ошибку.

«Мне, если честно, кажется, что зрителю понравился фильм, и актерский состав был отличный. Тесса Томпсон и Крис Хемсворт проделали великолепную работу, — говорит Ротман. — Но если мы и допустили ошибку, то в том, что у нас не было достаточно сильной идеи в истории. Особенно если сравнивать, например, с „Джуманджи“, где очень, очень сильная идея».

«В конечном итоге урок в том, что у нас в среднем хороший показатель, но невозможно попадать в цель всегда, иногда надо рисковать, — продолжает глава Sony. — Но риском тоже надо управлять. В случае „Людей в черном“ у нас было два соинвестора, что позволило сдержать риск. Я искренне верю, что в кинобизнесе невозможно убрать все риски. Если попытаться это сделать, то уберешь и творчество, а если убрать творчество, то не будет и успеха».

Фильм Ф. Гэри Грея должен был стать новым началом фантастической франшизы «Люди в черном», но на деле не смог привлечь зрителя. Сборы картины составили 245 млн долларов, что позволило отбить производственный бюджет в 110 млн долларов, но не дало Sony хит, на который рассчитывала студия.

При этом «Интернэшнл» столкнулся с проблемами еще на стадии производства. В съемки картины регулярно вмешивался продюсер Уолтер Ф. Паркс, из-за чего Грей несколько раз порывался оставить проект. В итоге фильм показал не самый лучший старт в Штатах (30,1 млн долларов) и получил 24% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes.

Источник: Business Insider

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