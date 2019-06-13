Слух дня: Двуликий и Безумный Шляпник появятся в «Бэтмене» Мэтта Ривза

Сегодня, 12:41Обсудить0

Рассказывая о своей версии «Бэтмена», режиссер Мэтт Ривз отметил, что в новом фильме Темному рыцарю придется столкнуться с «целой коллекцией негодяев». Согласно последней информации, в картине будет как минимум шесть классических противников Бэтмена: Двуликий, Пингвин, Женщина-кошка, Загадочник, Светлячок и Безумный Шляпник.

Информация о возможных злодеях фильма основана на данных для кастинга. На эти роли сейчас ищут подходящих актеров. При этом в будущем список негодяев может измениться.

Из всех представленных злодеев «Бэтмен» станет дебютом только для Светлячка и Безумного Шляпника. Первый — поджигатель, использующий специальный костюм, чтобы уничтожать места, куда не мог попасть сиротой. Шляпник — фанат «Алисы в Стране чудес», создатель технологии для контроля над разумом.

Остальные персонажи уже несколько раз появлялись в фильмах о Бэтмене в исполнении разных актеров.

Новый фильм обойдется без истории происхождения Бэтмена, но покажет, как он стал легендарным защитником Готэма. Картина покажет 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. По слухам, именно Загадочник станет главным злодеем фильма, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Роберт Паттинсон исполнит в «Бэтмене» главную роль.

Сейчас Ривз занят подбором актеров и планирует приступить к съемкам «Бэтмена» в конце 2019 — начале 2020 года.

Источник: DiscussingFilm

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